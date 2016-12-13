Водитель чудом выжил после падения с 10-метрового моста в Сумах

В Сумах мужчина чудом выжил в страшном ДТП. Переломом ноги отделался водитель автомобиля «Жигули», который слетел с моста и упал с 10-метровой высоты. По данным полиции, «счастливчиком» оказался 30-летний мужчина, который на стареньком авто устроил гонки с иномаркой, сообщает ТСН.ua.
На скользком мосту автомобиль стал неуправляемым, задел другую машину, сбил ограждение и полетел вниз. Авто врезалось в железобетонную опору моста и остановилось.
Медики оказали мужчине первую помощь и госпитализировали в больницу.
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