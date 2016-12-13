Водитель чудом выжил после падения с 10-метрового моста в Сумах 30-летний мужчина потерял управление на скользкой дороге, попал в ДТП и полетел вниз

В Сумах мужчина чудом выжил в страшном ДТП. Переломом ноги отделался водитель автомобиля «Жигули», который слетел с моста и упал с 10-метровой высоты. По данным полиции, «счастливчиком» оказался 30-летний мужчина, который на стареньком авто устроил гонки с иномаркой, сообщает ТСН.ua.

На скользком мосту автомобиль стал неуправляемым, задел другую машину, сбил ограждение и полетел вниз. Авто врезалось в железобетонную опору моста и остановилось.

Медики оказали мужчине первую помощь и госпитализировали в больницу.