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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:45602

Водитель чудом выжил после падения с 10-метрового моста в Сумах

30-летний мужчина потерял управление на скользкой дороге, попал в ДТП и полетел вниз

В Сумах мужчина чудом выжил в страшном ДТП. Переломом ноги отделался водитель автомобиля «Жигули», который слетел с моста и упал с 10-метровой высоты. По данным полиции, «счастливчиком» оказался 30-летний мужчина, который на стареньком авто устроил гонки с иномаркой, сообщает ТСН.ua.

На скользком мосту автомобиль стал неуправляемым, задел другую машину, сбил ограждение и полетел вниз. Авто врезалось в железобетонную опору моста и остановилось.

Медики оказали мужчине первую помощь и госпитализировали в больницу.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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