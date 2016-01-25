В Сумах глыба льда чуть не убила двух женщин

Об этом в фейсбуке написала сумчанка Лариса Якубенко.
«НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ
Сегодня на моих глазах чуть не убило 2 женщин. Упавшая с крыши глыба льда разбилась прямо за их спинами. Съехала эта льдина с крыши углового дома на Соборной, где находится магазин "Золотой век" и рядом с которым светофор. Люди, пройдя перекресток, всегда идут мимо этого дома.
Зашла в магазин, около крыльца которого чуть не погибли люди, попросила менеджеров огородить часть тротуара.
На что услышала равнодушный ответ: "Так это не от нас упало."
Занавес!» - написала сумчанка.
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