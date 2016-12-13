В Сумах бомж устроил пожар в подвале многоэтажки

Звонили местные жители, которые увидели дым из подвала. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.
Уже через 6 минут на вызов прибыли пожарные и установили, что горит мусор в подвале на площади 2 кв. м. При ликвидации пожара они нашли человека в полубессознательном состоянии. Спасатели помогли выйти ему в безопасное место на улицу. Как было установлено, потерпевший - лицо без определенного места жительства 1964 н.
В 18:27 пожар был локализован, в 18:34 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.
Около 5 утра 24 декабря до службы спасения 101 поступил звонок по поводу горения дачного дома по ул. Немолота....
25 декабря в 21:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Украинской в с. Клышки...
22 декабря в 11:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Короленко в г. Сумы....
20 декабря в 20:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Рабочей в...
20 декабря в 16:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Поповка Конотопского района....