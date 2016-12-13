В Сумах бомж устроил пожар в подвале многоэтажки 24 декабря в 18:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по ул. Холодногорской в г. Сумы.

Звонили местные жители, которые увидели дым из подвала. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 6 минут на вызов прибыли пожарные и установили, что горит мусор в подвале на площади 2 кв. м. При ликвидации пожара они нашли человека в полубессознательном состоянии. Спасатели помогли выйти ему в безопасное место на улицу. Как было установлено, потерпевший - лицо без определенного места жительства 1964 н.

В 18:27 пожар был локализован, в 18:34 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.