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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:30258

На выходных в Конотопе горели два дома

Около 5 утра 24 декабря до службы спасения 101 поступил звонок по поводу горения дачного дома по ул. Немолота.

Сумма ущерба от пожара составляет ориентировочно 2000 грн. Причиной возгорания, по одной из версий, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Продолжается следствие, пишет Голос Конотопа.

На следующий день в 8 утра произошел пожар в жилом доме по 4-м переулке Дарвина. Причиной стало короткое замыкание электросети. Пламенем уничтожены перекрытия потолка.

В обоих случаях пожарным удалось спасти жилье от уничтожения из-за своевременных вызовов, говорят спасатели.

Общество Конотоп Пожар
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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