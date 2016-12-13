На выходных в Конотопе горели два дома

Сумма ущерба от пожара составляет ориентировочно 2000 грн. Причиной возгорания, по одной из версий, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Продолжается следствие, пишет Голос Конотопа.
На следующий день в 8 утра произошел пожар в жилом доме по 4-м переулке Дарвина. Причиной стало короткое замыкание электросети. Пламенем уничтожены перекрытия потолка.
В обоих случаях пожарным удалось спасти жилье от уничтожения из-за своевременных вызовов, говорят спасатели.
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