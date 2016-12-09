В Романах спасатели оказали помощь «скорой» 26 декабря в 4:10 в Службу спасения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от диспетчера скорой помощи по улице Малиновского в городе Ромны о том, что автомобиль скорой помощи забуксовал на дороге и нуждается в помощи по буксировке.

Прибыв на место происшествия, дежурное спасательное отделение. Специалисты спасательного дела с помощью спасательного автомобиля отбуксировали «скорую» на проезжую часть дороги, сообщает пресс-служба Межрегионального центра быстрого реагирования.