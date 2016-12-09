В Романах спасатели оказали помощь «скорой»

Прибыв на место происшествия, дежурное спасательное отделение. Специалисты спасательного дела с помощью спасательного автомобиля отбуксировали «скорую» на проезжую часть дороги, сообщает пресс-служба Межрегионального центра быстрого реагирования.
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