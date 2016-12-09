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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Романах спасатели оказали помощь «скорой»

26 декабря в 4:10 в Службу спасения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от диспетчера скорой помощи по улице Малиновского в городе Ромны о том, что автомобиль скорой помощи забуксовал на дороге и нуждается в помощи по буксировке.

Прибыв на место происшествия, дежурное спасательное отделение. Специалисты спасательного дела с помощью спасательного автомобиля отбуксировали «скорую» на проезжую часть дороги, сообщает пресс-служба Межрегионального центра быстрого реагирования.

Общество Спасатели
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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