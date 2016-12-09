Сумские футзалисты обыграли лидера первой лиги 25 декабря МФК «СумДУ» принимал киевский «Эпицентр К3».

Игра 7-го тура первенства Украины по футзалу в первой лиге прошла в легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего. Накануне матча гости занимали первую строчку в турнирной таблице, не потеряв в пяти играх ни одного очка. У сумчан было на 5 очков меньше и третье место.

Несмотря на многочисленные моменты, первый тайм завершился «сухой» ничьей. А второй начался с голов в исполнении Зеленского, Петракова, Прощенко и Мороза. После этого гости сумели отыгать три гола, но точку в поединке поставил Бурдюг – 5:3.

После семи туров лидировать продолжает «Эпицентр КЗ» - 15 очков, сумчане поднялись на вторую строчку – 13.