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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:44357

В Шостке прокуратура судиться за госимущество в 1,5 миллиона

Прокуратура в судебном порядке требует от арендатора вернуть в государственную собственность целостный имущественный комплекс стоимостью 1,5 млн грн.

Прокуратурой Сумской области в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск в интересах государства в лице регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Сумской области к арендному предприятию «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт электроизоляционных материалов и фольговыми диэлектриков» о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса, в частности производственных зданий, сооружений, оборудования, жилого фонда и т.п.

Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Максим Васянович, установлено, что договор аренды указанного имущества, находящегося в г. Шостка, стоимостью более 1,5 млн грн, закончился еще в 2010 году, однако уполномоченный государственный орган в течение более чем 6 лет не принял надлежащих мер по возвращению его в собственность государства. Указанное стало основанием для представительства прокурором государственных интересов, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Прокуратура Фонд госимущества Шостка
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