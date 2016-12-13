В Сумах суд отменил транспортный конкурс

«Таким образом, суд подтвердил незаконность решений исполкома по организации конкурса, став на сторону громады. Очевидно, что сами чиновники, понимая противоправность своих действий, все же пытались провести конкурс 21 декабря вопреки решению суда. Мы будем обращаться в прокуратуру с требованием открыть производство по ст. 382 Уголовного кодекса Украины», – сообщает заместитель председателя общественной экспертной комиссии (ОЭК) по вопросам транспорта и представитель истца в суде Дмитрий Шестернёв.
«Выиграно сражение, но не война. Если громада коллективно не станет на защиту своих прав, все усилия активистов и экспертной комиссии окажутся напрасными. Мы можем подготовить новые проекты условий транспортного конкурса и договора, где права сумчан будут защищены. Но, чтобы заставить чиновников их принять, нужны совместные действия жителей города», – отмечает председатель ОЭК по вопросам транспорта Владимир Ведмедев.
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