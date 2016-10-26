Сумские баитлонисты зарабатывают медали для других областей 25 декабря в с.Яворов Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону.

В эти дни соревнуются спортсмены старшей возрастной группы, а также старший и младший (2002-2003 г.р.) юношеские возрасты, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

В первый день медали в спринтерских гонках разыграли мужчины и юноши. Старты проходили в условиях сильного порывистого ветра, поэтому результаты спортсменов на огневом рубеже не должны удивлять. В отсутствие биатлонистов первой сборной, проводящих предновогодний тренировочный сбор в Обертиллахе, чемпионом страны стал уроженец Сумщины, ныне выступающий за Черниговщину, Руслан Ткаленко, лучше других справившийся на огневом рубеже и при этом показавший лучший ход по дистанции. Более чем минутный перевес над соперниками говорит сам за себя. Примечательно, что вторым стал формальный юниор сумчанин Антон Дудченко. Вслед за ним на финиш прибежал еще один уроженец Сумщины, а ныне опять-таки черниговчанин Артем Тищенко. Пятое место занял еще один сумчанин Андрей Доценко.

Спринт. Мужчины. 10 км

1. Руслан Ткаленко (0+2) 28:17,5

2. Антон Дудченко (0+3) +1:17,3

3. Артем Тищенко (1+3) +1:45,1

4. Александр Морьев (1+1) +1:53,9

5. Дмитрий Ивасенко (0+2) +2:06,6

5. Андрей Доценко (3+1) +2:06,6

Спринт. Старшие юноши. 7,5 км

1. Максим Заровный (0+2) 23:39,5

2. Сергей Телень (2+4) +1:08,5

3. Николай Ничипоренко (1+2) +1:14,0

4. Евгений Ивченко (3+2) +1:18,4

5. Владислав Гончаревский (1+1) +1:21,5

6. Владислав Романчук (3+1) +1:38,4

Спринт. Младшие юноши. 6 км (бег без винтовки)

1. Степан Кинаш (2+2) 21:18,7

2. Сергей Кришталь (2+3) +34,2

3. Виталий Мандзин (1+5) +1:07,9

26 декабря, на чемпионате Украины - день спринтов у женщин, а также девушек двух возрастных групп. Стоит отметить, что сегодня ветер на стрельбище был несколько менее сильным, чем во время соревнований мужчин, поэтому девушкам удалось показать более качественную работу на огневом рубеже.

У женщин чемпионкой страны стала Надежда Белкина, которая, будучи наиболее опытной из участниц, опередила ставшую второй Валерию Дмитренко почти на минуту при равной стрельбе. Наша Анна Кривонос была пятой.

Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Надежда Белкина (1+0) 23:14,5

2. Валерия Дмитренко (1+0) +55,6

3. Мария Кручова (0+2) +1:28,7

4. Юлия Бригинец (1+3) +1:47,4

5. Анна Кривонос (4+1) +1:48,3

6. Марьяна Брыкайло (1+1) +1:49,5

Среди старших девушек второе место заняла уроженка Сумщины Оксана Коваленко, которая сейчас выступает за Харьковскую область.

Спринт. Старшие девушки. 6 км

1. Анастасия Цыганова (1+0) 16:45,5

2. Оксана Коваленко (2+1) +11,5

3. Любовь Кипяченкова (2+2) +15,3

4. Виктория Ермакова (1+0) +41,9

5. Наталья Дьячук (1+1) +58,0

6. Екатерина Свинаренко (3+2) +1:39,0

Спринт. Младшие девушки. 5 км (бег без винтовки)

1. Алина Велигорская (1+3) 16:56,8

2. Татьяна Продан (3+4) +48,0

3. Ангелина Климова (1+3) +1:01,1