На Сумщине эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 37% Сумской областной лабораторный центр проанализировал эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в области.

На 51-ой неделе эпидемическая ситуация по гриппу и ОРЗ остается напряженной. За медицинской помощью по поводу ОРЗ и гриппа обратилась 7951 человек, что на 2830 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 715,62 на 100 тыс. населения, что на 26,2% меньше прошлонедельного, но выше порогового уровня на 37%. На предыдущей неделе область занимала девятое место по уровню заболеваемости в Украине.

Превышение среднеобластного показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения) имеет место в Ахтырке - 1228,62; Сумы - 1010,87; Конотоп - 985,60; Лебединский район - 761,87; Шостка - 757,47; Ромны - 742,18; Тростянецкий район - 753,50.

Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Сумском районе (показатель 239,5 на 100 тыс. нас.), самый высокий - Ахтырка (показатель 1228,62 на 100 тыс. нас.) и Сумы (показатель 1010,87 на 100 тыс. нас.).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 50,4% и 49,6%.

Показатель заболеваемости детей составляет 2262,6 на 100 тыс. населения, что в 5,2 раза превышает заболеваемость среди взрослых (427,75 на 100 тыс. населення).

Самый высокий риск заболевания отмечается среди детей, находящихся в организованных коллективах.

С 42 недели регистрируются случаи гриппа и гриппоподобных заболеваний: 42 неделя - 5 случаев; 43 неделя - 0; 44 неделя - 2 случая; 45 неделя - 10 случаев; 46 неделя - 5 случаев; 47 неделя - 24 случая; 48 неделя - 62 случая; 49 неделя - 183 случая; 50 неделя -366 случаев; 51 неделя - 229 случаев.

Госпитализировано за неделю 535 человек, из них детей - 69%. Удельный вес госпитализированных среди всех заболевших - 6,7% (дети - 9,3%; взрослые -4,1%). Количество госпитализированных заболевших приобрело тенденцию к снижению.

Количество школьников среди заболевших по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 22,9%. Удельный вес школьников в структуре заболевших, по сравнению с 50 неделей выросла на 1% (50 неделю - 20,9%; 51 неделю - 21,9%).

Всего на последней неделе заболело 1740 школьников. Среди заболевших детей школьники составляют 44,1%. Наибольший удельный вес школьников в структуре общей заболеваемости в г. Ахтырка (44,8%); Роменском районе (40,7%); Лебединском районе (37,5%).

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 1481 человек. Из числа вакцинированных 1121 - лица, относящиеся к группе эпидемического риска, в т. ч.: медицинских работников - 1019 человек, персонал интернатов - 33 человека; детей общеобразовательных школ - 24; персонал предприятий - 32 человека; рабочие сферы услуг - 13 человек и 321 - лица, относящиеся к группе медицинского риска, в т.ч.: подопечные интернатных учреждений - 317; лица старше 60 лет - 4.

Совсем не проводились прививки медицинских работников в Белопольском, В-Писаревском, Недригайловском, Путивльском, С-Будском, Тростянецком, Ямпольском районах.

В целом объем прививок против гриппа в области ниже среднего по Украине Сумская область - 0,13%; по Украине показатель предыдущей недели - 0,17%.

Для проведения прививок иммунобиологические препараты закупались преимущественно за счет местных бюджетов (87%).