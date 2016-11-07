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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:22283

Сумские скороходы выиграли зимний кубок Украины

24 декабря в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего состоялись соревнования Зимнего Кубка Украины по спортивной ходьбе и Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона В.Голубничего.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из 12 областей Украины, в том числе 43 спортсмена нашей области. Второй год подряд команда Сумской области выиграла эти соревнования в командном зачете.

Победителями стали Инна Кашина (тренеры: Кривохижа М.М. и Т.В.) среди женщин на 5000 м, - результат: 22:33.42 и Олег Свистун (ДЮСШ Сумского р-на, тренеры - Мирошниченко А.Н. и С.А.) среди юниоров на 5000 м, результат - 20:38.42 - новый рекорд Сумской области среди юниоров для закрытых помещений!

Второй место взяли: Алина Ткач (ОДЮСШ, тренеры: Мирошниченко А.Н. и С.А.), девушки до 16 лет на 3000 м, результат - 15:00.67; Андрей Дарницкий (СДЮСШОР В.Голубничего, тренеры: Кривохижа М.М. и Т.В.), среди юношей до 16 лет на 3000 м, - результат: 14:22.98; Татьяна Кривохижа (тренер: Кривохижа М.М.), среди ветеранов на 2000м, -результат 10:38.03; Игорь Федорченкосреди ветеранов на 2000 м, - результат: 10:21.02.

«Бронзу» взяли: Ксения Белова (тренеры: Кривохижа М.М. и Т.В.)среди юниорок на 5000 м, - результат: 24:59.16; Анастасия Лукашевич (ОДЮСШ, тренеры: Мирошниченко А.Н. и С.А.)среди девушек до 16 лет на 3000 м, - результат: 15:43.83; Николай Рущак (ДЮСШ Сумского р-на, тренеры: Шелест А.П., Шелест Л.Г.) среди юношей до 14 лет на 2000 м, - результат: 10:34.47, сообщает сайт ФЛАСО.

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба
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«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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