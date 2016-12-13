В Сумах городским властям пришлось отдуваться за все грехи О нечищеных улицах и остановках в Сумах, неработающих лифтах и переполненных маршрутках говорили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

«Я хочу рассказать об отношении городских властей к горожанам на конкретных примерах, - возмущенно отметил главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - В частности, у меня в подъезде в доме по улице Харьковской начали ремонтировать лифт: в пятницу просто бросили инструменты на первом этаже у лифта и оставили их на выходные. И пока все эти материалы там лежали без присмотра, лифт не работал, а пожилые люди, люди с ограниченными возможностями вынуждены были подниматься по лестнице».

Говорил Н.Клочко и о переполненных маршрутках, ведь в выходные на собственном примере убедился, что уехать в частности от остановки возле «Мануфактуры» в направлении «СКД» нереально. Все маршрутки ездят «забитые до отказа».

«Так городская власть заботится о жителях города Сумы», - резюмировал глава облгосадминистрации.

Одним из главных вопросов аппаратного совещания стал вопрос очистки дорог и остановок общественного транспорта от снега в областном центре.

По словам заместителя Сумского городского головы Степана Пака, сейчас в городе Сумы постоянно работают 26 единиц техники, горюче-смазочных материалов достаточно, песок и песчано-соляная смесь на посыпку есть.

«Что касается инцидента на повороте Тепличный - Белопольское шоссе, в результате которого погиб человек, то я могу сказать, что, по предварительным данным нашей комиссии, водитель остановился не на остановке. Кроме того, он тронулся с места, не дождавшись, пока все пассажиры выйдут из автомобиля, чем нарушил правила дорожного движения. Ждем результатов правоохранительных органов», - говорил Степан Пак.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что это уже вторая подобная трагедия, которая произошла в Сумах за этот год.

«Одна из причин обеих трагедий - недостаточно качественно расчищенные дороги, - подчеркнул он. - У нас только 12 декабря этот вопрос рассматривался на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации, и специально протокольным поручением был включен пункт отдельно для города Сумы по расчистке дорог, остановок и пешеходных переходов. И снова мы видим, что это не было выполнено. И произошла трагедия. Обратите, пожалуйста, внимание на остановку напротив ТЦ «Лавина». Если вы позволяете там останавливаться маршрутным такси, то проведите работы по расчистке снега. Потому что мы снова подвергаем опасности людей в том месте, где уже была трагедия».