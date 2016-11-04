Полиция Шостки продолжает поиски Ильи Цыганка Напомним, что Илья Леонидович Цыганок третьего июня этого года на своем автомобиле «Нива» (государственный номер ВМ 1650 ВЕ) выехал на дачу в с. Чулатово Новгород-Северского района Черниговской области. С этого времени он на связь с родными не выходил и домой не вернулся. По данному факту в полиции открытое уголовное производство.

С момента исчезновения человека, правоохранители Шостки опросили значительное количество жителей как Шостки, так и Черниговской области, которые могли знать подробности исчезновения предпринимателя и место его нынешнего пребывания. Проверяется и анализируется информация, полученная от родственников, которая стала им известна в ходе самостоятельного поиска без вести пропавшего. Ориентировка с фотографиями и описанием внешности пропавшего, а также его автомобиля, разосланы во все отделы и отделения полиции Украины, в областных и республиканских СМИ. Несмотря на все принятые меры мужа найти не удалось.

На вид разыскиваемому 48-50 лет, среднего телосложения. Рост около 170 см, имеет короткие русые волосы с сединой, лицо овальное, лоб высокий, глаза голубые.

Работники полиции и родные Цыганка Ильи Леонидовича обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет в розыске, сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам: «102», (05449) 4-69-60, или 095-880-40 -26.

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.