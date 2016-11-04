Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:063

Полиция Шостки продолжает поиски Ильи Цыганка

Напомним, что Илья Леонидович Цыганок третьего июня этого года на своем автомобиле «Нива» (государственный номер ВМ 1650 ВЕ) выехал на дачу в с. Чулатово Новгород-Северского района Черниговской области. С этого времени он на связь с родными не выходил и домой не вернулся. По данному факту в полиции открытое уголовное производство.

С момента исчезновения человека, правоохранители Шостки опросили значительное количество жителей как Шостки, так и Черниговской области, которые могли знать подробности исчезновения предпринимателя и место его нынешнего пребывания. Проверяется и анализируется информация, полученная от родственников, которая стала им известна в ходе самостоятельного поиска без вести пропавшего. Ориентировка с фотографиями и описанием внешности пропавшего, а также его автомобиля, разосланы во все отделы и отделения полиции Украины, в областных и республиканских СМИ. Несмотря на все принятые меры мужа найти не удалось.

На вид разыскиваемому 48-50 лет, среднего телосложения. Рост около 170 см, имеет короткие русые волосы с сединой, лицо овальное, лоб высокий, глаза голубые.

Работники полиции и родные Цыганка Ильи Леонидовича обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет в розыске, сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам: «102», (05449) 4-69-60, или 095-880-40 -26.

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск
view counter

По тематике

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего студента
08.12.2016 14:26

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего студента

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Назаренко Дмитрия Николаевича, 1999 года рождения, который в конце сентября этого года ушел...

07.12.2016 17:00

Управляющего санацией «Сумыхимпрома» объявили в международный розыск

Прокуратурой направлено документы в Укрбюро Интерпола об объявлении управляющего санацией ПАО «Сумыхимпром» в международный розыск....

01.12.2016 09:51

На Сумщине ищут двух торговок людьми

В Сумах двух женщин 41 и 32 лет разыскивают сотрудники криминальной полиции отдела борьбы с преступлениями, связанные с торговлей людьми....

23.11.2016 14:31

На Сумщине ищут двух парней, сбежавших из медучреждения

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних, которые сбежали из лечебного учреждения....

04.11.2016 12:30

Сумские копы нашли воровку, которая находится в розыске

2 ноября в полночь, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Ковпака соседи громко кричат....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.