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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали 19-летнего любителя "травки"

Около восьмидесяти граммов наркотического сырья изъяли работники Бурыньского отделения полиции дома у 19-летнего жителя райцентра. Молодому человеку грозит до 3-х лет заключения.

Сотрудники Бурыньского отделения полиции получили сообщение от неравнодушных граждан о вероятном хранении одним из жителей города наркотиков,сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители пришли к юноше с соответствующей санкцией на осмотр его жилища. И почти сразу нашли подтверждения полученной информации. В ходе обыска при входе в помещение, на полке, полицейские обнаружили бумажный сверток с измельченным веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, на полу, возле собственной комнаты парня розыскные выявили полиэтиленовый пакет с подсушенными веточками конопли. Вес этой находки составила около 80 граммов. На балконе же правоохранители обнаружили часть устройства для курения наркотического вещества и два наперстка. Все изъятые вещества и предметы были направлены на экспертизу.

«Молодой человек сознался, что недавно увлекся употреблением марихуаны и хранил ее для собственного потребления, - комментирует начальник Бурыньского отделения полиции Сергей Бойко. - Сейчас по отношению к нему открытое уголовное производство по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины - хранение наркотиков без цели сбыта. За пристрастие к дурман-зелью ему грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок ».

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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