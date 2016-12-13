На Сумщине поймали 19-летнего любителя "травки"

Сотрудники Бурыньского отделения полиции получили сообщение от неравнодушных граждан о вероятном хранении одним из жителей города наркотиков,сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители пришли к юноше с соответствующей санкцией на осмотр его жилища. И почти сразу нашли подтверждения полученной информации. В ходе обыска при входе в помещение, на полке, полицейские обнаружили бумажный сверток с измельченным веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, на полу, возле собственной комнаты парня розыскные выявили полиэтиленовый пакет с подсушенными веточками конопли. Вес этой находки составила около 80 граммов. На балконе же правоохранители обнаружили часть устройства для курения наркотического вещества и два наперстка. Все изъятые вещества и предметы были направлены на экспертизу.

«Молодой человек сознался, что недавно увлекся употреблением марихуаны и хранил ее для собственного потребления, - комментирует начальник Бурыньского отделения полиции Сергей Бойко. - Сейчас по отношению к нему открытое уголовное производство по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины - хранение наркотиков без цели сбыта. За пристрастие к дурман-зелью ему грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок ».