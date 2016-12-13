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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25205

Полиция предупреждает: незаконная вырубка лесных насаждений карается Законом

Согласно установленным нормам, все хвойные деревца, предназначенные для «новогодней» реализации, должны быть оснащены соответствующими чипами, на которых указывается информация о происхождении каждого растения. Поэтому, чтобы не допустить нарушения недобросовестными гражданами действующего законодательства, конотопская полиция проводит комплекс мероприятий по предупреждению несанкционированных вырубок хвойных деревьев и сохранения лесных насаждений.

С целью сохранения насаждений хвойных пород деревьев от вырубки браконьерами и недопущения их дальнейшего незаконной продажи, накануне новогодних праздников сотрудники полиции совместно с работниками лесного хозяйства проводят соответствующие рейды.

Во время таких мероприятий осуществляется проверка мест продажи новогодних красавиц, где обращается особое внимание на наличие соответствующей маркировки на деревцах и разрешительных документов на право их реализации. Также, чтобы не допустить незаконную вырубку елок и сосенок, инспектора по охране и защите леса постоянно проводят обследования районных лесничеств.

В связи с чем напоминаем жителям города и района, что согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную вырубку, повреждения или уничтожение лесных культур и молодняка предусмотрена административная ответственность в виде уплаты штрафа в размере от 85 до 170 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Елки
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