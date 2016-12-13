На Сумщине 15-летняя дочь стащила ноутбук матери Полицейские Глухова вычислили несовершеннолетнюю воровку, которая ноутбук матери обменяла на новую одежду.

С заявлением о краже из квартиры в Глуховский отдел полиции обратилась 45-летняя местная жительница, которая рассказала правоохранителям, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу ноутбука, а на столе где он стоял, нашла неизвестную квитанцию из ломбарда.

Правоохранители начали проверку и быстро вычислили причастного к исчезновению техники. Им оказалась никто иная, как 15-летняя дочь заявительницы, которая, после разговора с полицейскими, во всем призналась. Девушка пояснила, что очень хотела обновить гардероб. А так как денег не было, решила их заполучить за счет ноутбука матери. Технику она вместе с подругой отнесла в ломбард, за что получила 2500 гривен, которые в тот же день потратила на новую одежду.

По данному факту следователи Глуховского отдела полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и вернули женщине ее ноутбук. Что же касается ее несовершеннолетней дочери, к ней будут применены меры воспитательного характера, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.