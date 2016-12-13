В Конотопе можно найти патроны просто на улице К участковому офицеру полиции обратился 49-летний житель Конотопского района. Мужчина сообщил, что хочет добровольно выдать полиции только что найденные им патроны.

Он рассказал, что возле сельского магазина заметил подозрительный пакет, открыл его и увидел бумажный сверток с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 штук. «Находку» сразу принес в отделение полиции и передал правоохранителям, в результате чего согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.