В Конотопе можно найти патроны просто на улице

Он рассказал, что возле сельского магазина заметил подозрительный пакет, открыл его и увидел бумажный сверток с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 штук. «Находку» сразу принес в отделение полиции и передал правоохранителям, в результате чего согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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