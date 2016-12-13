Конотопчанину придется сесть за хранение «самопала»

Мужчину обнаружили на одной из улиц города с самодельным устройством для стрельбы шомпольного типа. На вопрос правоохранителей о происхождении оружия, он пояснил, что так называемый «самопал» приобрел много лет назад и носил с собой с целью самозащиты.
Изъятое оружие следователи полиции направили на экспертное исследование. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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