На Сумщине за выходные в больницу попали семь детей На больничную койку попали дети, которые получили в быту травмы головы или случайно отравились медицинскими или химическими препаратами.

В областную детскую клиническую больницу в эти выходные попало сразу трое маленьких пациентов с повреждениями и травмами, полученными в быту: годовалый младенец с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, трехлетний мальчик с отравлением лекарственными препаратами и восьмилетняя девочка с отравлением химическими средством против крыс. С подобным отравлением в городскую детскую больницу госпитализирован еще один малыш, который смог дотянуться до оставленной на столе бутылки с клеем.

В Конотопскую больницу попали трое детей - 13-летний подросток с повреждениями локтевого сустава и двое мальчиков в возрасте 11 и 9 лет, которые после неудачного падения получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Работники полиции констатируют: большинство из этих случаев можно было бы избежать, если бы родители и взрослые, ухаживающие за малышами, вовремя позаботились убрать в недоступные для детей места опасные предметы и вещества. Правоохранители также советуют учителям и родителям подростков лишний раз напомнить детям о правилах безопасного поведения дома и на улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.