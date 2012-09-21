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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26119

На Сумщине за выходные в больницу попали семь детей

На больничную койку попали дети, которые получили в быту травмы головы или случайно отравились медицинскими или химическими препаратами.

В областную детскую клиническую больницу в эти выходные попало сразу трое маленьких пациентов с повреждениями и травмами, полученными в быту: годовалый младенец с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, трехлетний мальчик с отравлением лекарственными препаратами и восьмилетняя девочка с отравлением химическими средством против крыс. С подобным отравлением в городскую детскую больницу госпитализирован еще один малыш, который смог дотянуться до оставленной на столе бутылки с клеем.

В Конотопскую больницу попали трое детей - 13-летний подросток с повреждениями локтевого сустава и двое мальчиков в возрасте 11 и 9 лет, которые после неудачного падения получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Работники полиции констатируют: большинство из этих случаев можно было бы избежать, если бы родители и взрослые, ухаживающие за малышами, вовремя позаботились убрать в недоступные для детей места опасные предметы и вещества. Правоохранители также советуют учителям и родителям подростков лишний раз напомнить детям о правилах безопасного поведения дома и на улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Детский травматизм
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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