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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41303

«Свобода» заявила об исключении главы фракции в Сумском облсовете из партии

Политисполком партии «ВО «Свобода» исключил из рядов партии главу фракции в Сумском облсовете Сергея Демеху.

26 декабря за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии Политисполком Всеукраинского объединения «Свобода» принял решение исключить из рядов политической силы председателя фракции «Свобода» в Сумском областном совете Сергея Демеху.

Кроме этого, объявлен выговор депутату Сумского областного совета от ВО «Свобода» Елене Сердюк, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Напомним, на последней сессии облсовета Сергей Демеха был назначен главой постоянной комиссии по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства. Елену Сердюк наоборот уволили с должности главы бюджетной комиссии.

Политика ВО «Свобода» Елена Сердюк Сергей Демеха
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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