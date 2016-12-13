«Свобода» заявила об исключении главы фракции в Сумском облсовете из партии Политисполком партии «ВО «Свобода» исключил из рядов партии главу фракции в Сумском облсовете Сергея Демеху.

26 декабря за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии Политисполком Всеукраинского объединения «Свобода» принял решение исключить из рядов политической силы председателя фракции «Свобода» в Сумском областном совете Сергея Демеху.

Кроме этого, объявлен выговор депутату Сумского областного совета от ВО «Свобода» Елене Сердюк, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Напомним, на последней сессии облсовета Сергей Демеха был назначен главой постоянной комиссии по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства. Елену Сердюк наоборот уволили с должности главы бюджетной комиссии.