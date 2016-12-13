В Сумах полицейские поймали трех магазинных воров Злоумышленники специализировались на похищении продуктов питания и предновогодних подарочных наборов.

Сразу двух сообщников задержали правоохранители в супермаркете известной торговой сети. Ими оказались двое нигде не работающие 37-ми и 35-ти летние местные жители. Двое подозреваемых повадились в продуктовый отдел магазина за колбасой. В первый раз они украли товара на сумму около 300 гривен. Когда же злоумышленники пришли в магазин во второй раз, на выходе их уже ждала охрана и полицейские, которые разоблачили «криминальный дуэт» благодаря камерам видеонаблюдения.

Еще один 23-летний местный бездельник объектом совершения кражи выбрал галантерейный отдел другого супермаркета, где украл два подарочных набора общей стоимости более 300 гривен. И снова подспорьем для правоохранителей стали камеры видеофиксации, расположенные в торговом зале.

В отношении всех подозреваемых следователи открыли уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.