Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46386

В Сумах полицейские поймали трех магазинных воров

Злоумышленники специализировались на похищении продуктов питания и предновогодних подарочных наборов.

Сразу двух сообщников задержали правоохранители в супермаркете известной торговой сети. Ими оказались двое нигде не работающие 37-ми и 35-ти летние местные жители. Двое подозреваемых повадились в продуктовый отдел магазина за колбасой. В первый раз они украли товара на сумму около 300 гривен. Когда же злоумышленники пришли в магазин во второй раз, на выходе их уже ждала охрана и полицейские, которые разоблачили «криминальный дуэт» благодаря камерам видеонаблюдения.

Еще один 23-летний местный бездельник объектом совершения кражи выбрал галантерейный отдел другого супермаркета, где украл два подарочных набора общей стоимости более 300 гривен. И снова подспорьем для правоохранителей стали камеры видеофиксации, расположенные в торговом зале.

В отношении всех подозреваемых следователи открыли уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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