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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51138

Сумской губернатор попал в ТОП-5

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко занял 4-ое место в рейтинге ответственности губернаторов на всеукраинском портале «Слово и дело».

За 2 года в должности он дал 33 обещания, 20 из которых уже выполнил, чем обеспечил себе довольно высокий процент реализации обещанного (61%) и высокое 4-ое место в рейтинге ответственности губернаторов.

«Слово и дело» отметило, что тематика обещаний достаточно широкая, что свидетельствует о сбалансированности подхода к руководству областью. Среди отраслей управления, в которых он взял на себя примерно одинаковое количество обязательств значатся: социальная политика, правоохранительные органы, национальная безопасность и оборона, экология, государственное управление и инфраструктура.

Среди наиболее важных, по версии портала, выполненных обещаний Николая Клочко является создание специальной рабочей группы для проверки санитарно-технического состояния локальных мест удаления отходов, полигонов и свалок, увеличение количества отрядов территориальной обороны вдвое и обустройство Аллеи памяти героев Украины в Белополье.

Среди обещаний, выполнением которых не может похвастаться сумской губернатор, есть заявление о направлении его личных депутатских средств на обустройство военного городка, возведение в регионе новых фортификационных сооружений и поддержка развития лесного хозяйства.

Со статусом «в процессе выполнения» в досье Клочко пока числятся только 3 обещания. Первое - достроить общежитие ДЮСШ «Барса»; второе - установить камеры видеонаблюдения на въездах в Сумы; третья - добиться передачи Сумской городской поликлиники №6 на баланс областной администрации.

Наиболее публично активным глава Сумской ОГА был в первые полгода работы: тогда «Слово и Дело» фиксировало от 2 до 8 его обещаний ежемесячно. Затем интенсивность публичных заявлений заметно снизилась, и сейчас Н.Клочко достаточно непубличным чиновником - по крайней мере, теперь он широко не анонсирует собственные рабочие планы.

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Политика Николай Клочко Рейтинг
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