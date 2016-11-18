В Сумах нужно расширять онкодиспансер Во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко еще раз предложил властям города Сумы приобщиться к решению насущных проблем учреждения.

«К нам обращаются очень много горожан и жителей области с просьбой и криком о помощи. Вопрос касается Сумского областного клинического онкологического диспансера, потому что ситуация там просто катастрофическая, - отметил Н.Клочко. - На сегодня в заведении или необходимо делать капитальный ремонт или переселять куда-то его пациентов. В то же время там более 50% пациентов - это жители города Сумы. Поэтому неплохо было бы, чтобы и городская власть помогла нам в решении этого вопроса».

По словам начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко, пока поликлиника онкодиспансера втрое перегружена. И нужно говорить сегодня не только о ремонте и приобретении новой аппаратуры, но и о расширении площадей.

«В этом году приобретено в медицинское учреждение оборудования на 1,3 млн гривен, - сообщил Сергей Бутенко. - Мы уже можем дифференцировать рак или другие заболевания верхних дыхательных путей на начальных стадиях, это будет ранняя диагностика и спасенные жизни. Но необходимо улучшить условия пребывания пациентов онкодиспансере, а это возможно только расширив его площади. Мы провели несколько совещаний с городским головой и его заместителями, чтобы очертить перспективы передачи помещения Сумской городской поликлиники №6 онкодиспансеру. К сожалению, процесс сегодня не продвигается».

К разговору присоединился и глава областного совета Владимир Токарь: «Я говорил с мэром о том, что людей, которые работают в поликлинике № 6, мы будем трудоустраивать. Но диалог должен быть конструктивным, как и сотрудничество города с областью. И еще раз обращаюсь к городским властям: проблема, которая перед нами стоит, очень важна. Давайте ее решать вместе».