В Ахтырке пожарные спасли беспечного курильщика 26 декабря в 18:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме по ул. Киевской в г. Ахтырка.

Звонил сосед, который увидел дым с балкона рядом расположенной квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на вызов. Горела квартира на пятом этаже жилого дома. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный дом. Оттуда были эвакуированы хозяин квартиры 1961 г.р. В жилой комнате дома огнем были охвачены диван и личные вещи на площади 15 кв. м. Тушение осложняло сильное задымление и захламленность.

В 18:34 пожар был локализован, в 19:00 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена мебель, телевизор, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждена стена на площади 12 кв. м, потолок на площади 15 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина. Поэтому будьте ответственными при соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».