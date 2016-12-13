Главы новых громад Сумщины получили благословение губернатора 26 декабря в Сумах прошло совещание с руководителями новоизбранных объединенных территориальных общин и районных государственных администраций.

«Сегодня государство предоставляет вам огромные полномочия и солидные ресурсы, - обратился главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко к руководителям вновь созданных ОТГ. - Но вместе с тем вы берете на себя серьезные обязательства и ответственность. И вашими главными задачами будут реальные преобразования и реформы в каждом селе и городе. В ближайшее время вы будете принимать местные бюджеты, утверждать программы социально-экономического развития своих территорий и активно браться за работу, привлекая общественных активистов, каждого жителя вашей громады».

По словам губернатора, в этом году Сумщина сделала значительный прорыв в направлении создания объединенных громад. Если в прошлом в области была только одна громада, то сейчас их 16.

«Сегодня, пожалуй ни у кого не возникает сомнений, что децентрализация - это единственный способ для Украины быть успешной, - подчеркнул Николай Клочко. - Ведь если мы хотим строить новые детсады, ремонтировать дороги, создавать рабочие места, - нам нужна децентрализация».

Перед руководителями объединенных общин выступил глава областного совета Владимир Токарь. Он пожелал им работать на благо громад, создавать новые рабочие места, делать все необходимое, чтобы люди почувствовали улучшение жизни.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко предложил руководителям ОТГ обсудить формат дальнейшей работы с полицией.

«Работник полиции должно быть ближе к людям. Ведь его задача - обеспечивать правопорядок, раскрытие преступлений, их профилактику, - отметил он. - Давайте совместно выработаем формат наших взаимоотношений. Возможно, это будет полицейский участок на территории ОТГ, два-три полицейских, которые будут обслуживать всю громаду. Они, я думаю, должны проживать на территории громады, знать людей, участвовать во всех делах громады».