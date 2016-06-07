18-летний сумчанин порезал проекционный экран на «Мануфактуре» Сотрудники полиции Сум установили личность сумчанина, который повредил полотно экрана для проекторов на фасаде торгово-развлекательного центра «Мануфактура».

Неизвестно, чем не угодил жителю Сум большой экран для проекторов на центральном фасаде торгово-развлекательного центра «Мануфактура» в Сумах, но молодой человек почему-то решил расправиться с ним.

18-летний парень, проходя мимо, из хулиганских побуждений просто порезал его ножом или другим острым предметом, причинив значительные убытки владельцу, а себе - неприятности. Ведь камера наблюдения зафиксировала хулигана, и ему теперь придется отвечать по закону.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.