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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22429

18-летний сумчанин порезал проекционный экран на «Мануфактуре»

Сотрудники полиции Сум установили личность сумчанина, который повредил полотно экрана для проекторов на фасаде торгово-развлекательного центра «Мануфактура».

Неизвестно, чем не угодил жителю Сум большой экран для проекторов на центральном фасаде торгово-развлекательного центра «Мануфактура» в Сумах, но молодой человек почему-то решил расправиться с ним.

18-летний парень, проходя мимо, из хулиганских побуждений просто порезал его ножом или другим острым предметом, причинив значительные убытки владельцу, а себе - неприятности. Ведь камера наблюдения зафиксировала хулигана, и ему теперь придется отвечать по закону.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Мануфактура Хулиганство
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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