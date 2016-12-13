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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25421

В Конотопе «десятка» переехала насмерть 89-летнего пенсионера

В Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

О том, что по улице Вировской произошло дорожно-транспортное происшествие, в полицию сообщил один из очевидцев происшествия.

Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, выяснила, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 89-летнего конотопчанина, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, в результате чего потерпевший скончался до приезда кареты «скорой». Водитель машины не пострадал.

Работники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП. По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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