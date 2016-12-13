В Конотопе «десятка» переехала насмерть 89-летнего пенсионера

О том, что по улице Вировской произошло дорожно-транспортное происшествие, в полицию сообщил один из очевидцев происшествия.
Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, выяснила, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 89-летнего конотопчанина, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, в результате чего потерпевший скончался до приезда кареты «скорой». Водитель машины не пострадал.
Работники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП. По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
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