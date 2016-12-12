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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49197

Роменчанин за бутылку водки до смерти избил собутыльника

В Роменский отдел полиции с заявлением о смерти своего 58-летнего мужа обратилась жительница города. Она объяснила, что нашла его мертвым, когда приехала проведать усадьбу. Супруги в последнее время проживали отдельно друг от друга, и причиной этому было водка, которой муж слишком «увлекался».

Прибыв на вызов, правоохранители установили, что умер хозяин дома, сидя за столом. При осмотре на его голове полицейские обнаружили ссадины и ушибы. Поэтому предположили, что гражданин мог умереть не своей смертью, и как показала проверка, они не ошиблись. Эксперты обнаружили многочисленные травмы внутренних органов мужчины - закрытую тупую травму грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением плевры и разрывы брыжейки тонкого кишечника. Именно эти повреждения и стали причиной преждевременной его смерти.

В дальнейшем, уже с помощью оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили и виновника трагедии - им оказался 28-летний житель города. Как выяснилось, накануне подозреваемый с несколькими знакомыми гостил у пострадавшего. Компания длительное время пьянствовала, после чего тут же осталась на ночлег.

Проснувшись утром, подозреваемый обнаружил пропажу бутылки водки, которую перед сном спрятал за диван. И выяснил, что его «запас» нашел и выпил хозяин. Разъяренный парень решил поговорить с ним, и стал будить того кулаками и ногами. Удовлетворив, таким образом, свой пыл, он вместе с другими своими друзьями и «разбуженным» хозяином выпили несколько рюмок, после чего гости отправились по домам. А бездыханное тело умершего мужчины уже на следующий день нашла его жена.

Оправдываясь, подозреваемый утверждает: он даже не думал, что его пинки могут иметь летальные последствия.

Сейчас в отношении задержанного следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ромны Убийство
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