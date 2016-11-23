Внимание, розыск! На Сумщине разыскивают без вести пропавшего уголовника

Его приметы: на вид 45 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые с проседью, лицо овальное, небритый, нос прямой, уши прилегающие, большие.
Особые приметы: на правой кисти татуировка в виде рисунка морды кота, на пальцах левой руки татуировка «1 + 7 сентября ...», на правом плече тату-надпись «Дайте мне в юность обратный билет», на левом плече - «Я сполна заплатил за дорогу». Имеет на правой ноге татуировку «Они ходили по тюрьмам», на левой ноге - «Им ходить по цветам».
Был одет: в светло-голубую кофту, темно-серую куртку до пояса со светло-серым капюшоном; темно-синие джинсы с кнопками из металла в районе голени, шапку черную с надписью «адидас» с синей полоской. Был обут в черные дутики с резиновым покрытием, на обуви надпись белого цвета «Columbia».
Работники полиции призывают всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской РОП ГУНП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. С. Бандеры, 11 или по телефонам: 0503079950, или по номеру 102.
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