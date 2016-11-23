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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5052

Внимание, розыск! На Сумщине разыскивают без вести пропавшего уголовника

Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают без вести пропавшего жителя с. Локня Сумского района Яценко Владимира Дмитриевича, 1970 года рождения, который 18 ноября 2016 года около 19:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 45 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые с проседью, лицо овальное, небритый, нос прямой, уши прилегающие, большие.

Особые приметы: на правой кисти татуировка в виде рисунка морды кота, на пальцах левой руки татуировка «1 + 7 сентября ...», на правом плече тату-надпись «Дайте мне в юность обратный билет», на левом плече - «Я сполна заплатил за дорогу». Имеет на правой ноге татуировку «Они ходили по тюрьмам», на левой ноге - «Им ходить по цветам».

Был одет: в светло-голубую кофту, темно-серую куртку до пояса со светло-серым капюшоном; темно-синие джинсы с кнопками из металла в районе голени, шапку черную с надписью «адидас» с синей полоской. Был обут в черные дутики с резиновым покрытием, на обуви надпись белого цвета «Columbia».

Работники полиции призывают всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской РОП ГУНП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. С. Бандеры, 11 или по телефонам: 0503079950, или по номеру 102.

Право Розыск
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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