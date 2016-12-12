На Сумщине дороги убирает 69 единиц техники

На автомобильных дорогах области работало 69 единиц техники, 98 работников, использовано 309 тонн песчано-соляной смеси и 8 тонн технической соли, информирует пресс-служба САД в Сумской области.
По состоянию на утро 27 декабря проезд автомобильными дорогами общего пользования области обеспечен в полном объеме. Дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, и особенно тщательно обрабатываются спуски, подъемы, опасные повороты и маршруты с наибольшей интенсивностью движения. Продолжается расчистка и обработка противогололедной смесью остановок общественного транспорта.
По сообщениям синоптиков, сложные погодные условия на территории области будут сохраняться и в дальнейшем.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия Службы автомобильных дорог по телефонам 700-281 и 050-307-56-92.
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