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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56232

На Сумщине дороги убирает 69 единиц техники

За последние сутки дорожники Сумщины работали в усиленном режиме, ведь на территории области снова заснежило.

На автомобильных дорогах области работало 69 единиц техники, 98 работников, использовано 309 тонн песчано-соляной смеси и 8 тонн технической соли, информирует пресс-служба САД в Сумской области.

По состоянию на утро 27 декабря проезд автомобильными дорогами общего пользования области обеспечен в полном объеме. Дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, и особенно тщательно обрабатываются спуски, подъемы, опасные повороты и маршруты с наибольшей интенсивностью движения. Продолжается расчистка и обработка противогололедной смесью остановок общественного транспорта.

По сообщениям синоптиков, сложные погодные условия на территории области будут сохраняться и в дальнейшем.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия Службы автомобильных дорог по телефонам 700-281 и 050-307-56-92.

Общество Уборка снега
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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