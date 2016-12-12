МФК «СумГУ» получил соперника по 1/8 финала кубка 26 декабря футзальный клуб «СумГУ» получил соперника в стадии 1/8 финала Кубка Украины.

«Студенты» сыграют против представителя экстра-лиги футзального клуба «Кардинал-Ровно». На этом этапе розыгрыша Кубка команды сыграют два матча - дома и на выезде. В случае прохождения в четвертьфинал сумчане в соперники получат победителя пары «МКВ» из Одессы и харьковского «Локомотива».

Первые матчи 1/8 финала Кубка Украины будут сыграны 21-22 января, а ответные - 11-12 февраля 2017 года.