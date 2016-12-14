В Сумах водитель чуть не снес электроопору и сбежал 24 декабря, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Романа Атаманюка.

На месте происшествия заявитель пояснил, что видел, как автомобиль Volkswagen наехал на электроопору, после чего скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка оформили материалы ДТП и начали разыскивать беглеца.

В ходе опроса граждан и проведения розыскных действий полицейские нашли поврежденный легковой автомобиль на улице Белопольское шоссе. 26-летний водитель свою вину признал, пояснил, что отвлекся от управления и наехал на электроопору. Когда понял, что натворил, то растерялся и уехал с места происшествия.

Инспекторы составили на него 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.