В Сумы приехали четыре автобуса, за которые город переплатил миллион

Сегодня, 27 декабря, КП «Электроавтотранс» презентовало четыре новых автобуса на газу. Транспорт оборудован автоматизированной системой подсчета пассажиров «автокондуктор», GPS и Wi-Fi, что должно повысить комфорт пассажиров.
«Этими автобусами мы «закроем» те районы, по которым сейчас есть проблема с транспортом, а именно Басы и Барановка. А уже в следующем году планируем покупать низкопольные автобусы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, как нам и подсказывали общественные активисты. Мы уже знаем примерную стоимость такого вида транспорта, но пока фирмы-производители не называем, ведь все должно быть прозрачно: какая фирма предложит самую выгодную цену - да и победит», - отметил мэр Сум Александр Лысенко, который вспомнил молодость и посидел за рулем газобуса.
Напомним, эксперт по транспорту Александр Мироненко указывал, что такие, устаревшие автобусы (2015 года выпуска) должны продаваться со скидкой, Сумам же они достались с переплатой почти в миллион гривен.
Как сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, автобусы будут задействованы на маршрутах «Центр – Барановка», «Анновка - Аэропорт» и «Барановка - Аэропорт». О Басах, как сказал мэр, ничего не упомянул.
17 апреля на конечной остановке на Басах собрались сразу пять автобусов КП «Электроавтотранс».... 1
Сегодня, 14 апреля, был дан ответ на электронную петицию об изменении транспортной развязки в районе Басы....
Сегодня вечером, 12 апреля, в районе Басов у нового автобуса отпали два задних колеса....
Электронная петиция об изменении транспортной развязки в районе Басы была передана в Сумской горсовет....
30 марта на сессии Сумского городского совета депутаты отказались выделять 23 млн грн на закупку восьми 100-местных низкопольных автобусов....