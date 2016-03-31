В Сумы приехали четыре автобуса, за которые город переплатил миллион Автопарк КП «Электроавтотранс» пополнился четырьмя новыми газовыми автобусами.

Сегодня, 27 декабря, КП «Электроавтотранс» презентовало четыре новых автобуса на газу. Транспорт оборудован автоматизированной системой подсчета пассажиров «автокондуктор», GPS и Wi-Fi, что должно повысить комфорт пассажиров.

«Этими автобусами мы «закроем» те районы, по которым сейчас есть проблема с транспортом, а именно Басы и Барановка. А уже в следующем году планируем покупать низкопольные автобусы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, как нам и подсказывали общественные активисты. Мы уже знаем примерную стоимость такого вида транспорта, но пока фирмы-производители не называем, ведь все должно быть прозрачно: какая фирма предложит самую выгодную цену - да и победит», - отметил мэр Сум Александр Лысенко, который вспомнил молодость и посидел за рулем газобуса.

Напомним, эксперт по транспорту Александр Мироненко указывал, что такие, устаревшие автобусы (2015 года выпуска) должны продаваться со скидкой, Сумам же они достались с переплатой почти в миллион гривен.

Как сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, автобусы будут задействованы на маршрутах «Центр – Барановка», «Анновка - Аэропорт» и «Барановка - Аэропорт». О Басах, как сказал мэр, ничего не упомянул.