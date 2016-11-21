В Сумах капитально отремонтировали третий троллейбус за три года Сегодня, 27 декабря, в КП «Электроавтотранс» показали капитально отремонтированный силами предприятия троллейбус.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог сообщил, что в капитально отремонтированном троллейбусе появились и дополнительные функции. Теперь пассажиры смогут зарядить мобильный телефон или гаджет благодаря установленной в салоне USB-розетке.

Мэр Сум Александр Лысенко поручил главе коммунального предприятия закрепить этот троллейбус по новому маршруту, который планируется запустить с четверга по ул. Прокофьева.

Напомним, за три года КП «Электроавтотранс» сумело отремонтировать три троллейбуса. Два из них даже получили свои имена – «Сумчанин» и «Доброволец». А мэр Сум давал задание ремонтировать по одному троллейбусу в месяц, но что-то пошло не так…