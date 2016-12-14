На Сумщине ищут главного по рыбоохране Начался прием документов на должность руководителя рыбоохранного патруля в Сумской области.

26 декабря повторно стартовал прием документов для конкурсного отбора на должность руководителя рыбоохранного патруля в Сумской области.

Напомним, в начале ноября был объявлен конкурс на должности руководителей рыбоохранного патруля 7 областей Украины, в том числе Сумской. Однако кандидаты не прошли конкурсный отбор. Поэтому конкурс объявлен повторно.

«Мы приглашаем всех, кому небезразлично состояние рыбного хозяйства и кто чувствует в себе силы для работы в рыбоохранном патрулк, подавать документы, проходить конкурс. Отрасли нужны мотивированные, честные, эффективные люди», - подчеркнул глава Госрыбагентства Ярема Кузнецов.

Напомним, запуск рыбоохранного патруля на территории всей Украины является составной Концепции реформирования рыбного хозяйства. Согласно ей 30.09.2015 г. Кабмином было принято Постановление №894 «Вопросы функционирования территориальных органов Государственного агентства рыбного хозяйства», в соответствии с которым началась реформа органов рыбоохраны: ликвидация действующих органов рыбоохраны и создание нового органа «рыбоохранного патруля».

Подробнее с условиями проведения конкурса, должностными обязанностями, квалификационными требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Для участия в конкурсном отборе претендент лично подает и / или направляет по почте (04053, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 45-А) комиссии следующие документы.

Документы принимаются до 16.45 13 января 2017 года (включительно).

За дополнительной информации обращайтесь по телефону: (044) 486-99-18 или на электронный адрес: kadry@darg.gov.ua.