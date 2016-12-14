Глава Сумской райгосадминистрации стал подполковником Глава Сумской РГА Геннадий Дорошенко получил звание подполковника.

Об этом сообщил военный комиссар Сумского районного военкомата Яков Вензик во время пленарного заседания 10-й сессии VII созыва Сумского районного совета и вручил главе Сумской райгосадминистрации новые погоны подполковника.

«Прежде всего, скажу: служу украинскому народу, - начал Геннадий Дорошенко, - это не только очередное воинское звание, это - хороший знак того, что нас видят, слышат, замечают. Считаю присвоение этого звания - коллективным трудом каждого из вас: кто помогает воинам АТО, их семьям, кто воевал в зоне АТО, кто сотрудничает с пограничниками, ремонт машины для армии... и еще много проблемных вопросов, которыми занимается район, и люди которые здесь работают. Спасибо всем - мы с вами одна, мощная команда».