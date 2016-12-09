В Шостке стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

В этом сезоне в чемпионате принимают участие 7 команд. Это три команды из Винницы – «ОКС-ШВСМ-ЦОП», ШВСМ «Олимпия» и ОСДЮШОР «Олимпия», А также Молодёжная сборная Винницкой области. Остальные регионы представляли: сборная Черкасской области, ХК «Политехник» (Коростень) и КДЮСШ «Барса» (Шостка).
Сборная Черкасской области, сыграв в первый день чемпионата с командой «Барса», отказалась от дальнейшего участия в чемпионате, мотивируя свой отказ тем, что команда ОСДЮШОР «Олимпия» дозаявилась в чемпионат позже остальных команд. Протест черкассчан не был удовлетворён, и команда решила прекратить своё участие в турнире.
Первый тур преподнёс ряд неожиданных результатов. Так команда ОСДЮШОР «Олимпия», составленная из более молодых игроков, обыграла молодёжную сборную 4:3, затем та же «Олимпия» добилась ничьей 5:5 с ХК «Политехник». А «Политехник» на последних минутах упустил победу в игре с чемпионами и лидерами нынешнего чемпионата командой «ОКС-ЦОП-ШВСМ». При счёте 3:2 в пользу ХК «Политехник», коростенцы не реализуют пенальти, затем «ОКС» меняет вратаря на шестого полевого игрока, и игрок «Политехника» Ярослав Ивашко ошибается при выходе один на один с пустыми воротами. А «ОКС» сравнивает счёт на последней минуте встречи, реализуя штрафной угловой, - итог встречи 3-3.
В решающей игре тура, «ОКС» обыграл команду ШВСМ «Олимпия» со счётом 4-2, и после окончания 1-го тура опережает на одно очко своих извечных ближайших конкурентов.
Шосткинская «Барса», проиграв все встречи, занимает шестое место, обогнав только снявшихся с чемпионата черкассчан.
Следующий тур пройдет также в Шостке уже в новом году.
4-6 января 2017 года в Сумах пройдут индорхоккейные «Рождественские встречи»....
17-18 декабря в Вильнюсе проходил международный турнир по индорхоккею Zalgiris Open....
На прошлой неделе МСК «Сумчанка» двумя составами - взрослым и молодежным - сыграл ряд индорхоккейных матчей в Голландии....
В Шостке с 8 по 11 декабря прошёл чемпионат Украины по индорхоккею среди юниоров 1999-2000 г.р....
6-8 декабря в ФОК «Динамо» прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2000-2002 г.р....