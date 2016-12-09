В Шостке стартовал чемпионат Украины по индорхоккею С 22 по 25 ноября в Шостке проходил 1-й тур чемпионата Украины по индорхоккею.

В этом сезоне в чемпионате принимают участие 7 команд. Это три команды из Винницы – «ОКС-ШВСМ-ЦОП», ШВСМ «Олимпия» и ОСДЮШОР «Олимпия», А также Молодёжная сборная Винницкой области. Остальные регионы представляли: сборная Черкасской области, ХК «Политехник» (Коростень) и КДЮСШ «Барса» (Шостка).

Сборная Черкасской области, сыграв в первый день чемпионата с командой «Барса», отказалась от дальнейшего участия в чемпионате, мотивируя свой отказ тем, что команда ОСДЮШОР «Олимпия» дозаявилась в чемпионат позже остальных команд. Протест черкассчан не был удовлетворён, и команда решила прекратить своё участие в турнире.

Первый тур преподнёс ряд неожиданных результатов. Так команда ОСДЮШОР «Олимпия», составленная из более молодых игроков, обыграла молодёжную сборную 4:3, затем та же «Олимпия» добилась ничьей 5:5 с ХК «Политехник». А «Политехник» на последних минутах упустил победу в игре с чемпионами и лидерами нынешнего чемпионата командой «ОКС-ЦОП-ШВСМ». При счёте 3:2 в пользу ХК «Политехник», коростенцы не реализуют пенальти, затем «ОКС» меняет вратаря на шестого полевого игрока, и игрок «Политехника» Ярослав Ивашко ошибается при выходе один на один с пустыми воротами. А «ОКС» сравнивает счёт на последней минуте встречи, реализуя штрафной угловой, - итог встречи 3-3.

В решающей игре тура, «ОКС» обыграл команду ШВСМ «Олимпия» со счётом 4-2, и после окончания 1-го тура опережает на одно очко своих извечных ближайших конкурентов.

Шосткинская «Барса», проиграв все встречи, занимает шестое место, обогнав только снявшихся с чемпионата черкассчан.

Следующий тур пройдет также в Шостке уже в новом году.