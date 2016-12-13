Сумщина нарощує рейтинг Енергоефективність, будівництво, інвестиції та доходи бюджету – за цими ключовими показниками Сумщина суттєво підвищила свої позиції в рейтингу за підсумками трьох кварталів 2016 року.

Четверте місце серед усіх областей України отримала Сумщина за показниками енергоефективності та відновлюваної енергетики, - такий результат днями оприлюднило Міністерство регіонального розвитку України.

Як свідчить рейтинг Мінрегіону, Сумська область не лише залишається в лідерах за енергоефективністю, але і покращує позиції: з 6 місця в попередньому рейтингу область піднялася на дві сходинки вище.

Крім того, у регіону 8-ме місце за темпом зростання доходів місцевих бюджетів (+53,1% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, що перевищує загальноукраїнський показник (по Україні – зростання на 49,8%)).

Навіть з урахуванням надзвичайно складної ситуації на ПАТ «СМНВО», область отримала 11 місце в рейтингу за обсягом реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну особу населення та піднялася на 2 позиції за напрямом «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» (14 місце по Україні).

Для довідки: рейтинг розраховується за методикою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» на основі окремих показників роботи в різних галузях економіки.

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