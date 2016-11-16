Уроженка Сум стала лучшей спортсменкой декабря в Украине Биатлонистка Анастасия Меркушина - лучшая спортсменка декабря в Украине.

По итогам декабря лучшей спортсменкой месяца в Украине признана биатлонистка Анастасия Меркушина. Ее личные тренеры и родители Ирина и Олег Меркушины получили звание лучших тренеров.

Высокого признания Национального олимпийского комитета Украины 21-летняя биатлонистка, которая сейчас выступает за Тернопольскую область, достигла благодаря замечательному выступлению на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В эстафетной гонке вместе с коллегами по сборной: Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной - Анастасия, блестяще проведя гонку на ответственном последнем этапе, заняла третье место на пьедестале почета.

Напомним, что накануне «бронзового» выступления в Словении талантливая спортсменка одержала уверенные победы в спринте и в одиночной смешанной эстафете с еще одним урожнецем Сумщины Артемом Тищенко на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Отметим, что Анастасия впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.