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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37252

Уроженка Сум стала лучшей спортсменкой декабря в Украине

Биатлонистка Анастасия Меркушина - лучшая спортсменка декабря в Украине.

По итогам декабря лучшей спортсменкой месяца в Украине признана биатлонистка Анастасия Меркушина. Ее личные тренеры и родители Ирина и Олег Меркушины получили звание лучших тренеров.

Высокого признания Национального олимпийского комитета Украины 21-летняя биатлонистка, которая сейчас выступает за Тернопольскую область, достигла благодаря замечательному выступлению на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В эстафетной гонке вместе с коллегами по сборной: Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной - Анастасия, блестяще проведя гонку на ответственном последнем этапе, заняла третье место на пьедестале почета.

Напомним, что накануне «бронзового» выступления в Словении талантливая спортсменка одержала уверенные победы в спринте и в одиночной смешанной эстафете с еще одним урожнецем Сумщины Артемом Тищенко на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Отметим, что Анастасия впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Спорт Анастасия Меркушина Биатлон
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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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