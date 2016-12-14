Сумские патрульные вернули 7-летнего заблудившегося ориентировщика домой

Заявитель пояснил, что нашел мальчика, который вероятно заблудился и находится в мокрой одежде. Сам же 7-летний мальчик рассказал, что вместе с друзьями занимался спортивным ориентированием в лесу. Отстав от более взрослых ребят, мальчик понял, что заблудился. К счастью, он наткнулся на неравнодушного человека.
Мальчик не мог объяснить, где именно проживает, но сообщил название своего учебного заведения. Найдя и опросив его учительницу, полицейские узнали место его проживания.
Затем патрульные доставили его домой и передали матери.