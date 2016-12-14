Сумские патрульные вернули 7-летнего заблудившегося ориентировщика домой 25 декабря, около 13 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Барановской.

Заявитель пояснил, что нашел мальчика, который вероятно заблудился и находится в мокрой одежде. Сам же 7-летний мальчик рассказал, что вместе с друзьями занимался спортивным ориентированием в лесу. Отстав от более взрослых ребят, мальчик понял, что заблудился. К счастью, он наткнулся на неравнодушного человека.

Мальчик не мог объяснить, где именно проживает, но сообщил название своего учебного заведения. Найдя и опросив его учительницу, полицейские узнали место его проживания.

Затем патрульные доставили его домой и передали матери.