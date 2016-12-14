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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11108

Сумские патрульные вернули 7-летнего заблудившегося ориентировщика домой

25 декабря, около 13 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Барановской.

Заявитель пояснил, что нашел мальчика, который вероятно заблудился и находится в мокрой одежде. Сам же 7-летний мальчик рассказал, что вместе с друзьями занимался спортивным ориентированием в лесу. Отстав от более взрослых ребят, мальчик понял, что заблудился. К счастью, он наткнулся на неравнодушного человека.

Мальчик не мог объяснить, где именно проживает, но сообщил название своего учебного заведения. Найдя и опросив его учительницу, полицейские узнали место его проживания.

Затем патрульные доставили его домой и передали матери.

Право
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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