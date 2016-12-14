Сумчанка вычислили квартирного мошенника-гастролера Мошенника из Запорожья, который обворовывал квартиры, вычислила семейная пара областного центра.

Женщина сдала незнакомцу свою квартиру на улице Ярослава Мудрого. Общаясь с ним, сумчанка заметила, что тот ведет себя подозрительно, так как категорически отказался предоставить свой паспорт для проверки, лишь показал его на расстоянии. Странное поведение насторожила женщину. Вечером в этот же день с помощью интернета гражданка нашла несколько фотографий этого человека. Как выяснилось, он неоднократно обманывал владельцев и обворовывал квартиры по всей Украине, при этом почти каждый раз имел разные фамилии и паспорта. Этот раз не стал исключением.

Поняв, что прямо сейчас ее могут обворовать, женщина, вместе со своим мужем, пошла в квартиру. Квартиранта в ней не было, поэтому они решили его подождать. Около 4 часов утра 25 декабря, мужчина все же пришел в квартиру. Когда хозяйка потребовала показать документы, мужчина, поняв, что его разоблачили, бросился наутек.

Гражданка позвонила в полицию и сообщила, что преступник убегает в направлении улицы Шевченко.

Экипаж патрульных, который был неподалеку, присоединился к преследованию беглеца, и через несколько минут, благодаря слаженным действиям с мужем заявительницы, преступника удалось задержать.

Им оказался 35-летний, ранее судимый и разыскиваемый по части 2 статьи 190 УК, житель Запорожской области. Во время поверхностной проверки у него обнаружили паспорт с его фотографией, но совсем другими данными. Задержанный сообщил, что нашел этот паспорт и решил вклеить туда свое фото.

Полицейские доставили гражданина в Сумское отделение полиции