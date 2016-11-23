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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34116

Сумские фискалы пересчитали стоимость конфискованных сигарет

Как сообщала пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, 27 декабря под Сумами был задержан грузовик с контрабандными табачными изделиями.

На первый взгляд и по предварительным подсчетам налоговой милиции, изъято около 300 000 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью около 9 млн. гривен.

По информации из открытых источников, стоимость таких сигарет в Евросоюзе составляла бы примерно 33 млн гривен (по ценам Евросоюза).

Уголовное производство внесено в ЕРДР по ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право ГФС
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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