Сумские фискалы пересчитали стоимость конфискованных сигарет Как сообщала пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, 27 декабря под Сумами был задержан грузовик с контрабандными табачными изделиями.

На первый взгляд и по предварительным подсчетам налоговой милиции, изъято около 300 000 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью около 9 млн. гривен.

По информации из открытых источников, стоимость таких сигарет в Евросоюзе составляла бы примерно 33 млн гривен (по ценам Евросоюза).

Уголовное производство внесено в ЕРДР по ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.