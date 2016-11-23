Сумские фискалы пересчитали стоимость конфискованных сигарет

На первый взгляд и по предварительным подсчетам налоговой милиции, изъято около 300 000 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью около 9 млн. гривен.
По информации из открытых источников, стоимость таких сигарет в Евросоюзе составляла бы примерно 33 млн гривен (по ценам Евросоюза).
Уголовное производство внесено в ЕРДР по ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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