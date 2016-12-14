Суд отпустил экс-кандидата в мэры Шостки, встречавшего Новый год с нелегальным стволом

По приговору суда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы, однако с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком - один год.
Напоминаем, что 1 января 2016 года в одном из развлекательных заведений г. Шостка у 50-летнего К. был изъят пистолет «ZORAKI» модели 914-S, который согласно заключению эксперта является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, а также восемь патронов калибра 9 mm Р. А., оснащенные эластичным метательным снарядом, которые согласно заключению эксперта являются боевыми припасами, произведенные кустарным способом, которые пригодны для стрельбы из травматического оружия с огнестрельным принципом метания снаряда.
Действия К., имеющий отношение к одной из молодежных организаций г. Шостка и который баллотировался на пост мэра города, квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.
Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокуратуры Игорь Зайцев, прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и уже готовит апелляционную жалобу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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