В Сумах соревновались юные гимнасты

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов. Абсолютным победителем соревнований стал Евгений Терещенко по программе кандидата в мастера спорта Украины.
По программам спортивных разрядов победу одержали: I разряд - Ярослав Лахин, II разряд - Михаил Скрыник, III разряд - Даниил Бугаев, I юношеский разряд - Никита Сысоев, II юношеский разряд - Влад Губенко, III юношеский разряд - Евгений Билаш.
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