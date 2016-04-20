Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07226

В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов. Абсолютным победителем соревнований стал Евгений Терещенко по программе кандидата в мастера спорта Украины.

По программам спортивных разрядов победу одержали: I разряд - Ярослав Лахин, II разряд - Михаил Скрыник, III разряд - Даниил Бугаев, I юношеский разряд - Никита Сысоев, II юношеский разряд - Влад Губенко, III юношеский разряд - Евгений Билаш.

Спорт Спортивная гимнастика
view counter

По тематике

В Сумах соревновались юные гимнасты
29.11.2016 08:46

В Сумах соревновались юные гимнасты

В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялась открытое первенство комплексной детско-юношеской спортивной школы «Сумы» по спортивной гимнастике....

В Сумах прошел чемпионат города по спортивной гимнастике
26.04.2016 16:19

В Сумах прошел чемпионат города по спортивной гимнастике

Соревнования среди девушек и юношей прошли в гимнастическом зале стадиона «Авангард»....

Сумской гимнаст выиграл медали кубка Украины
20.04.2016 09:17

Сумской гимнаст выиграл медали кубка Украины

16-17 апреля на арене киевского Дворца спорта состоялись соревнования по спортивной гимнастике «Ukraine Nation Cup»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.