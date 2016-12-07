В Конотопе накрыли два нелегальных казино

Сейчас полицейские для проведения соответствующей экспертизы изъяли компьютерную технику, карты памяти, денежные средства и служебную документацию.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 2032 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), полиция провела санкционированный обыск двух нелегальных игорных заведений, предоставлявших услуги в сфере проведения азартных игр.
В ходе обыска обнаружены и изъяты компьютерная техника, карты памяти, денежные средства и служебная документация. Всё изъятое имущество направлено для проведения экспертизы.
Если специалисты докажут, что изъятое использовалось для предоставления запрещенных законом игровых услуг, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство, в рамках которого проверяют законность функционирования выявленного заведения, на компьютерном оборудовании которого проводились...
18 декабря, ночью, около 1 часа, патрульные получили сообщение о незаконных игровых автоматах на улице Набережная реки Стрелки....
За сутки сумские патрульные обнаружили 3 помещения с функционирующими игровыми автоматами....
Благодаря неравнодушному гражданину патрульные обнаружили очередные незаконные игровые автоматы....
5 декабря, около 21.00, патрульные получили сообщение о конфликте на проспекте Курском....