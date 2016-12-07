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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31255

В Конотопе накрыли два нелегальных казино

Полиция Конотопа проводит проверку деятельности учреждений, работавших под вывеской Интернет-центров, на предмет предоставления гражданам запрещенных услуг в игорном бизнесе.

Сейчас полицейские для проведения соответствующей экспертизы изъяли компьютерную технику, карты памяти, денежные средства и служебную документацию.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 2032 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), полиция провела санкционированный обыск двух нелегальных игорных заведений, предоставлявших услуги в сфере проведения азартных игр.

В ходе обыска обнаружены и изъяты компьютерная техника, карты памяти, денежные средства и служебная документация. Всё изъятое имущество направлено для проведения экспертизы.

Если специалисты докажут, что изъятое использовалось для предоставления запрещенных законом игровых услуг, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Игорный бизнес
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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