В Конотопе накрыли два нелегальных казино Полиция Конотопа проводит проверку деятельности учреждений, работавших под вывеской Интернет-центров, на предмет предоставления гражданам запрещенных услуг в игорном бизнесе.

Сейчас полицейские для проведения соответствующей экспертизы изъяли компьютерную технику, карты памяти, денежные средства и служебную документацию.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 2032 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), полиция провела санкционированный обыск двух нелегальных игорных заведений, предоставлявших услуги в сфере проведения азартных игр.

В ходе обыска обнаружены и изъяты компьютерная техника, карты памяти, денежные средства и служебная документация. Всё изъятое имущество направлено для проведения экспертизы.

Если специалисты докажут, что изъятое использовалось для предоставления запрещенных законом игровых услуг, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.