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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00174

Полиция продолжает прием добровольно сданного оружия

За текущий год на Сумщине гражданами добровольно сдано 375 единиц огнестрельного оружия и 73 единицы спецсредств. Сейчас 205 человек уже получили в полиции разрешение на право хранения и использования найденного ими оружия.

Рассчитывает получить разрешение на регистрацию оружия и 62-летний житель Сумского района, который принес в дежурную часть местного отдела полиции гладкоствольное ружье марки «MATHIO LAON», 16 калибра. Мужчина рассказал полицейским, что нашел его в одном из подсобных помещений домохозяйства, которое принадлежало его отцу. Узнав из средств массовой информации, что по закону предусмотрен порядок регистрации добровольно выданной гладкоствольного оружия, решил воспользоваться такой возможностью.

Сейчас ружье полицейские приняли у мужчины на временное хранение, пока он получит соответствующее разрешение на ношение и пользование оружием, и подготовит соответствующие условия для его безопасного хранения.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности.

«Граждане, имеющие в незаконном владении охотничье нарезное и гладкоствольное оружие, имеют возможность обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать его в предусмотренном законом порядке, - говорит заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич. - А владельцам зарегистрированного оружия необходимо помнить про его своевременную перерегистрацию ».

Жители области могут получить дополнительную информацию в местных отделах полиции или позвонив в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102».

Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.

Для жителей Сумского района: Сумский районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (инспектор разрешительной системы) 095-805-04-43, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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