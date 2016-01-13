Сумчанам добавили дополнительные киевские поезда на праздники «Укразалізниця» добавила поезда № 795/796 «Сумы - Киев» и «Киев - Сумы» на новогодне-рождественские праздники.

Поезд № 796 «Киев – Сумы» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Киева в 5:27, прибытие в Сумы – в 10.30:

Киев-Пассажирский 5:27

Конотоп 8:04, стоянка 4 минуты

Ворожба 9:15, стоянка 20 минут

Белополье 9:45, стоянка 1 минута

Сумы 10:30

Обратный поезд № 796 «Сумы – Киев» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Сум в 12:32, прибытие в Киев – в 17:32:

Сумы 12:32

Белополье 13:06, стоянка 1 минута

Ворожба 13:14, стоянка 20 минут

Конотоп 14:42, стоянка 4 минуты

Киев-Пассажирский 17:32