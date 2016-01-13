Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31332

Сумчанам добавили дополнительные киевские поезда на праздники

«Укразалізниця» добавила поезда № 795/796 «Сумы - Киев» и «Киев - Сумы» на новогодне-рождественские праздники.

Поезд № 796 «Киев – Сумы» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Киева в 5:27, прибытие в Сумы – в 10.30:

Киев-Пассажирский 5:27

Конотоп 8:04, стоянка 4 минуты

Ворожба 9:15, стоянка 20 минут

Белополье 9:45, стоянка 1 минута

Сумы 10:30

Обратный поезд № 796 «Сумы – Киев» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Сум в 12:32, прибытие в Киев – в 17:32:

Сумы 12:32

Белополье 13:06, стоянка 1 минута

Ворожба 13:14, стоянка 20 минут

Конотоп 14:42, стоянка 4 минуты

Киев-Пассажирский 17:32

Общество Поезд Сумы - Киев
view counter

По тематике

03.06.2016 10:50

«Укрзалізниця» назначила сумчанам дополнительный киевский поезд на праздники

Для удобного выезда граждан на празднование Троицы и Дня Конституции Украины «Укрзалізниця» назначила на июнь 4 дополнительных поезда из Киева...

28.04.2016 10:41

Сумчанам добавят дополнительный киевский поезд на 30 апреля

На пиковую дату 30 апреля «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд № 274/273 Киев – Сумы....

01.03.2016 09:15

Сумской облсовет замедлил поезд «Сумы - Киев»

С 10 марта дневной скоростной поезд «Сумы - Киев» будет ехать на 3 минуты дольше....

29.01.2016 11:48

Сумские депутаты хотят замедлить 4-часовой поезд «Сумы - Киев»

Сегодня, 29 января, депутаты Сумского облсовета поддержали депутатский запрос своего коллеги о возможности организации остановки на станции «Путивль» (г. Бурынь)...

13.01.2016 11:49

«Четырехчасовый» поезд Сумы – Киев обойдется в полтора раза дороже

С 16 января «Укрзалізниця» запускает обновленный поезд «Сумы - Киев»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.