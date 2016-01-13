Сумчанам добавили дополнительные киевские поезда на праздники

Поезд № 796 «Киев – Сумы» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Киева в 5:27, прибытие в Сумы – в 10.30:
Киев-Пассажирский 5:27
Конотоп 8:04, стоянка 4 минуты
Ворожба 9:15, стоянка 20 минут
Белополье 9:45, стоянка 1 минута
Сумы 10:30
Обратный поезд № 796 «Сумы – Киев» будет курсировать 30-31 декабря 2016 года и 8-9 января 2017 года. Отбытие из Сум в 12:32, прибытие в Киев – в 17:32:
Сумы 12:32
Белополье 13:06, стоянка 1 минута
Ворожба 13:14, стоянка 20 минут
Конотоп 14:42, стоянка 4 минуты
Киев-Пассажирский 17:32
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