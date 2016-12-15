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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопчанин сбил пешехода на Черниговщине

Конотопский водитель насмерть сбил пешехода и сообщил об этом в полицию.

26 декабря вечером на трассе Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, возле села Лемеши Козелецкого района, автомобиль сбил пешехода. От полученных травм 33-летний житель Чернигова скончался на месте происшествия, сообщает Голос Конотопа.

Водитель, 51-летний житель города Конотоп, не покинул место наезда и сообщил о ДТП в полицию.

Трагедия произошла на неосвещенном участке трассы за пределами населенного пункта. По предварительной информации, двигаясь в условиях недостаточной видимости, водитель не заметил пешехода.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет вину водителя, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Право Дтп Смертельное ДТП
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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