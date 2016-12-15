В Шостке совершено разбойное нападение на квартиру

Как проинформировали в Шосткинском отделе полиции, в 14.08 на линию «102» поступило сообщение о том, что в квартиру ворвались трое неизвестных в масках. Они ударили 16-летнюю девушку, ее 65-летнего дедушку ударили и связали...
Налетчики забрали все деньги, которые были в квартире.
Полиция открыла уголовное производство. Предпринимаются меры по установлению и розыску преступников.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую информацию, которая касается резонансного преступления. Контактные телефоны: 2-14-47, 2-14-65 (телефон доверия) или «102». Анонимность гарантируется, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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