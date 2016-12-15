В Шостке совершено разбойное нападение на квартиру 27 декабря, на ул. Марата в Шостке совершено разбойное нападение.

Как проинформировали в Шосткинском отделе полиции, в 14.08 на линию «102» поступило сообщение о том, что в квартиру ворвались трое неизвестных в масках. Они ударили 16-летнюю девушку, ее 65-летнего дедушку ударили и связали...

Налетчики забрали все деньги, которые были в квартире.

Полиция открыла уголовное производство. Предпринимаются меры по установлению и розыску преступников.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую информацию, которая касается резонансного преступления. Контактные телефоны: 2-14-47, 2-14-65 (телефон доверия) или «102». Анонимность гарантируется, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.