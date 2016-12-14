В Сумах возле вуза задержали женщину с килограммом наркотиков

Задержали 33-летнюю жительницу Сум с килограммом наркотиков в пакете работники оперативно-поискового отдела управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины по обслуживанию Сумской области. Во время личного досмотра женщины правоохранители обнаружили и изъяли у неё три бумажных свертка и полиэтиленовый пакет с высушенным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое средство «канабис».
Обладательницу такого «сокровища» направили для объяснений в отделение полиции, а сушеные конопли - на исследование в Сумской экспертно-криминалистический центр. Женщина уверяла, что наркотики не для продажи, она иногда употребляет и хранит дома у своей 69-летней бабушки из Роменского района. Подтверждением чему стала найденная во время санкционированного обыска по месту проживания пожилой женщины, высушенная конопля весом около 500 граммов и средство для её употребления.
По подсчетам полицейских, вес изъятых наркотических веществ составляет почти килограмм, цена которого на «черном рынке» может достигать свыше 30 тысяч гривен. А потому сотрудники полиции продолжают проверять подозреваемую на причастность к совершению других преступлений, связанных с наркотиками, а именно каналы их поступления к женщине и круг их потребителей. По фактам хранения наркотиков уже открыты уголовные производства по ч.1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», однако по результатам экспертизы санкция статьи может быть переквалифицирована на ч.3 ст.309 УК Украины, а это хранение наркотиков в особо крупных размерах, что предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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